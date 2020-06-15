تعرف على تحديات تواجه شركات المحمول بعد إلغاء قيود انتقال العميل بنفس الرقم

كتبت هبة السيد

عادة ما يوجه بعض المستخدمين مشكلات مع شبكة المحمول المتعاقد معها لأمور قد تتعلق بالعروض الترويجية أو جودة الخدمة أو خدمة العملاء، و يصعب عليه الانتقال لشبكة أخرى لرغبته في الاستمرار بنفس الرقم الذي تعاقد عليه، ومع ارتفاع أسعار الخطوط الجديدة، نجد أن انتقال العميل بنفس الرقم إلى شبكة محمول أخرى قد يمثل حلا بالنسبة إليهم، خاصة مع إلغاء العديد من قيود الانتقال، وهو ما يدفع كل شركة محمول للاستثمار بشكل أكبر في تحسين جودة الخدمات لديها حتى لا تفقد عملائها لصالح شبكة محمول أخرى حيث لا تستغرق مدة الانتقال سوى 24 ساعة فقط وبشكل مجاني.

و أطلق جهاز تنظيم الاتصالات خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التى حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفقا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة بعدما كان يستغرق من يومين إلى 5 أيام بحسب القواعد التنظيمية القديمة، كما كانت ترفض 80% من قرارات النقل من جانب الشركات قبل القواعد الجديدة، اما حاليا أصبح الأمر سهلا إذ لن يتهاون جهاز تنظيم الاتصالات في عدم تطبيق الإجراءات الجديدة ووضع لائحة جزاءات للشركات بهذا الشأن.

ووضع جهاز تنظيم الاتصالات 4 خطوات لتنفيذ عملية انتقال العميل وهى:

توجه العميل لأقرب مركز خدمة عملاء للشركة المراد الانتقال اليها ومليء طلب النقل مع تقديم اثبات ملكية الخط.

يقوم مركز خدمة العملاء أيضا بتسليم العميل الشريحة الجديدة.

سيصلك رسالة بقبول طلب النقل في خلال يوم عمل واحد.

استبدال الشريحة القديمة بالجديدة وبذلك تكون الشريحة الجديدة مفعلة وتكون عملية النقل قد تمت.

و في حالة رفض طلب النقل تقوم الشركة بتوضيح أسباب الرفض ويمكن للعميل تصحيح سبب الرفض وتقديم الطلب من جديد.

يذكر أن حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول وصل إلى 95 مليون اشتراك وفقا لآخر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.