تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

كتب رضا حبيشى

قامت هيئة السكة الحديد بإجراء تعديلات كبيرة على مواعيد قطارات الوجيهين القبلى والبحرى تزامنا مع تقليص ساعات حظر التجوال لتصبح من 8 مساءً حتى 4 صباحا، ويقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه التعديلات.

١ـ التعديلات فى جداول تشغيل القطارات شملت تعديل فى مواعيد 38 قطارا .

٢ـ التعديلات تتضمن إعادة تشغيل 6 قطارات ومد مسير 4 قطارات آخرين .

٣ـ التعديلات التى أقرتها الهيئة السكة الحديد تشمل:

تعديل مواعيد قطارات أرقام 584 و3 و2 و129.

تعديل مواعيد قطارات أرقام 485 و374 و376 و324 و332 و532 و512 و534 و530 و203 و205 و207 و202 و204.

تعديل مواعيد قطارات ارقام 206 و208 و603 و604 و605 و606 و42 و226 و665 و662 و660 و666 و141 و143 و67 و1022 و1023 و750.

٤- التعديلات تتضمن إعادة تشغيل قطارى رقمى 487 و492 بخط طنطا ـ شربين والعكس.

٥- التعديلات تضم إعادة تشغيل قطارى رقمى320 و321 بخط شبين القناطر ـ القاهرة والعكس.

٦- التعديلات تشمل إعادة تشغيل قطارى 38 و69 بخط المنصورة ـ طنطا والعكس.

٧ـ تضمنت التعديلات مد مسير قطارى 1170 و1171 مكيف القاهرة ـ أسيوط ليصلا إلى سوهاج مع تغير رقمهما إلى 3170 و31171 على أن يتم بدء مد المسير ابتداء من الأحد المقبل.

٨- شملت التعديلات مد مسر قطارى 883 و802 اكسبريس بخط بيلا ـ دمنهور ليصلا إلى الإسكندرية.