اليوم السابع
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تضامن الغربية تعلن توزيع سلع غذائية ومستلزمات طبية بالمجان بالقرى

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:30 م
تضامن الغربية تعلن توزيع سلع غذائية ومستلزمات طبية بالمجان بالقرى امانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية
الغربية – مصطفى عادل - محمد طارق

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أعلنت امانى خالد النادرى وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية  فى بيان لها عن توفير الاحتياجات الخاصة للاهالى المتضررين من فيروس كورونا المستجد بقرى المحافظة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، من خلال توفير 4آلاف ماسك و2000كرتونة وشنطة سلع غذائية، ومستلزمات طبية.

وأضافت " النادري" عن قيام 26رائدة ريفية بعمل توعية منزليه لاكثر من 302 اسره بقرى مركز طنطا، زفتى،، سمنود،مركز المحله،  قطور، كفر الزيات وتسليم  اكثر من 900 كمامه بالمجان للاهالى بهذه القرى كما تسليم مساعدات مبالغ نقديه لاكثر من 25 اسره بمبلغ 5800 من مؤسسة التكافل، بجانب حملات التوعية المنزلية وتسليم 3100كمامه بالمجان، وتوزيع 8اطنان بطاطس، و1600كرتون وشنط سلع غذائية، و100لحاف

كما تم 3اسطوانات اكسجين و2 جهاز افوميتر و60 ماسك وجه، و2 جهاز استنشاق و50 بدلة وقايه و 10علب قفازات للحجر الصحي بكفر الزيات

من ناحيه اخرى انتهى صندوق تحيا مصر من إعادة إعمار 100 منزل بمحافظة الغربية، ضمن بروتوكول التعاون الثالث لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا، وأكد تامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى والقائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، فى بيان له، أن التعاون مع جمعية الأورمان يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعى، ودعم دوره فى تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

 وتمت إعادة إعمار المنازل على مرحلتين، المرحلة الأولى شملت 50 منزلا بقريتى ميت المخلص وشرشابة مركز زفتى، والمرحلة الثانية شملت 50 منزلا بقرية بلشاى مركز كفرالزيات وقرية حنوت مركز زفتى بمحافظة الغربية.

 


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