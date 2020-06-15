تسجيل 283 إصابة فى كندا بفيروس "كورونا" والإجمالى يتجاوز 99 ألف حالة

تخطى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا المستجد فى كندا حاجز الـ99 ألف حالة بعد تسجيل 283 إصابة جديدة، اليوم الاثنين، بينما بلغ عدد الوفيات 8174 بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.
وسجلت مقاطعة أونتاريو الرئيسية أقل عدد من الحالات اليومية منذ شهر مارس الماضي، معلنة عن 181 حالة اليوم، كما سجلت ثمان حالات وفاة فقط.
من جانبها، قللت مقاطعة نيوفاوندلاند اند لابرادور الكندية من مراكز اختبار الفيروس بها بعد 17 يومًا من عدم تسجيل أي حالات جديدة، ووجود حالتين نشطتين فقط.
ويعتبر الوضع العام في كندا فيما يتعلق بفيروس "كوفيد-19" تحت السيطرة وخاصة مع تراجع أعداد الإصابات والوفيات اليومية في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك الأكثر ازدحاما بالسكان، ووجود حالات محدودة جدا في باقي المقاطعات.
تسجيل 283 إصابة فى كندا بفيروس "كورونا" والإجمالى يتجاوز 99 ألف حالةالإثنين، 15 يونيو 2020 06:29 م
كورونا فى كندا - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تخطى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا المستجد فى كندا حاجز الـ99 ألف حالة بعد تسجيل 283 إصابة جديدة، اليوم الاثنين، بينما بلغ عدد الوفيات 8174 بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
كندا تسجل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 14 يونيو 2020 07:06 م
كندا تسجل 12 حالة وفاة و197 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأحد، 14 يونيو 2020 06:08 م
اقبال على صالونات الحلاقة فى كندا بعد تخفيف إجراءات كوروناالسبت، 13 يونيو 2020 11:00 ص
كندا تفتح دور العرض السينمائى فى كولومبيا وألبرتا بسعة محدودة للمقاعدالسبت، 13 يونيو 2020 02:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة