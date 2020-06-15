تسجيل 283 إصابة فى كندا بفيروس "كورونا" والإجمالى يتجاوز 99 ألف حالة

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تخطى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا المستجد فى كندا حاجز الـ99 ألف حالة بعد تسجيل 283 إصابة جديدة، اليوم الاثنين، بينما بلغ عدد الوفيات 8174 بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

وسجلت مقاطعة أونتاريو الرئيسية أقل عدد من الحالات اليومية منذ شهر مارس الماضي، معلنة عن 181 حالة اليوم، كما سجلت ثمان حالات وفاة فقط.

من جانبها، قللت مقاطعة نيوفاوندلاند اند لابرادور الكندية من مراكز اختبار الفيروس بها بعد 17 يومًا من عدم تسجيل أي حالات جديدة، ووجود حالتين نشطتين فقط.

ويعتبر الوضع العام في كندا فيما يتعلق بفيروس "كوفيد-19" تحت السيطرة وخاصة مع تراجع أعداد الإصابات والوفيات اليومية في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك الأكثر ازدحاما بالسكان، ووجود حالات محدودة جدا في باقي المقاطعات.