ترامب يسخر من بايدن: إنجازاتى فى 4 سنوات أكثر مما فعله خلال أكثر من 40 عاما

كتب محمد رضا

سخر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من منافسه الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، حيث أكد أن إنجازاته فى 4 سنوات فقط تجاوزت ما حقق بايدن خلال 4 عقود، وفند ترامب اخفاقات منافسه فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لقد أنجزت فى أقل من 4 سنوات أكثر مما فعله بايدن فى أكثر من 40 عامًا، بما فى ذلك أمريكا السوداء.. لقد كان بايدن جزءًا من كل قرار فاشل لعقود.. الصفقات التجارية السيئة، والحروب التى لا نهاية لها، كما تسميها، فقد أظهر افتقارا تاما للقيادة.. إنه ضعيف ويطلق النار".

يأتى هذا بعد ساعات من هجوم جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، واتهامه بأنه يحرض الناس على الكراهية وتعمد زرع الخلافات لتحقيق مكاسب سياسية، حيث كتب جو بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر، "نحن بحاجة إلى رئيس يداوي - وليس من يشعل لهيب الكراهية... نحن بحاجة إلى رئيس يوحد- وليس رئيس يزرع المزيد من الخلاف لتحقيق مكاسب سياسية.. نحتاج إلى رئيس يقود الطريق بيد ثابتة -وليس رئيسًا يحرض على العنف بتغريداته العشوائية".

وأكد جو بايدن، المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه أعظم التحديات في تاريخها، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس جاهزا للعمل من أجل الشعب الأمريكى، وقال جو بايدن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الأحد، "نحن نواجه بعضًا من أعظم التحديات في تاريخ أمتنا - ومن الواضح أن دونالد ترامب ليس جاهزًا للعمل... نحن بحاجة إلى قيادة حقيقية الآن".

من ناحية أخرى، شدد المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، على ضرورة إتاحة معدات الوقاية الشخصية الفعالة لكل عامل يتم استدعاؤه للعمل، وضمان إمكانية وصوله لاختبارات كوفيد 19، وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، "علينا أن نتأكد من أن كل عامل تم استدعاؤه فى العمل يمكنه الوصول إلى اختبار كوفيد 19 المنتظم والموثوق ومعدات الوقاية الشخصية الفعالة".

وفى سياق آخر، طالب جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية، متابعيه بالتوقيع على عريضة تطالب فيس بوك، بتغيير سياساته، قائلا: "عندما تترك منصات وسائل التواصل الاجتماعى دون رادع وتسمح بتضليل المعلومات، إنه يعرض نزاهة انتخاباتنا للخطر".

ويذكر أن سبق وقال بايدن فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "يا رفاق، رأينا فى عام 2016 ما يمكن أن يحدث عندما تترك منصات وسائل التواصل الاجتماعى دون رادع وتسمح بتضليل المعلومات، إنه يعرض نزاهة انتخاباتنا للخطر، لا يمكننا ببساطة السماح بحدوث ذلك مرة أخرى في عام 2020، حتى الآن، فشل فيس بوك فى سن أى إصلاحات حقيقية لوقف انتشار التضليل على منصته.. الوقت ينفد".

وتابع: "نصدر اليوم رسالة مفتوحة تطالب الشركة بتغيير سياساتها، مع أقل من 150 يومًا حتى يوم الانتخابات، لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر، يجب علينا إصلاح Facebook لحماية ديمقراطيتنا وضمان انتخابات نزيهة، إذا وافقت ، قم بالتوقيع على الرسالة المفتوحة اليوم للمطالبة بأن يتخذ فيس بوك إجراءً".