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ترامب: سنخفض قواتنا فى ألمانيا إلى 25 ألف جندى حتى تدفع التكاليف

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:01 م
ترامب: سنخفض قواتنا فى ألمانيا إلى 25 ألف جندى حتى تدفع التكاليف الرئيس الأمريكى ترامب
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سنخفض قواتنا في ألمانيا إلى 25 ألف جندي حتى تدفع التكاليف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وعلى جانب آخر، سخر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من منافسه الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، حيث أكد أن إنجازاته فى 4 سنوات فقط تجاوزت ما حقق بايدن خلال 4 عقود، وفند ترامب اخفاقات منافسه فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لقد أنجزت فى أقل من 4 سنوات أكثر مما فعله بايدن فى أكثر من 40 عامًا، بما فى ذلك أمريكا السوداء.. لقد كان بايدن جزءًا من كل قرار فاشل لعقود.. الصفقات التجارية السيئة، والحروب التى لا نهاية لها، كما تسميها، فقد أظهر افتقارا تاما للقيادة.. إنه ضعيف ويطلق النار".

يأتى هذا بعد ساعات من هجوم جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، واتهامه بأنه يحرض الناس على الكراهية وتعمد زرع الخلافات لتحقيق مكاسب سياسية، حيث كتب جو بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر، "نحن بحاجة إلى رئيس يداوي - وليس من يشعل لهيب الكراهية... نحن بحاجة إلى رئيس يوحد- وليس رئيس يزرع المزيد من الخلاف لتحقيق مكاسب سياسية.. نحتاج إلى رئيس يقود الطريق بيد ثابتة -وليس رئيسًا يحرض على العنف بتغريداته العشوائية".


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