اليوم السابع
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تراجع بورصة دبي بنسبة 0.94% بمستهل التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:37 ص
تراجع بورصة دبي بنسبة 0.94% بمستهل التعاملات وسط هبوط 5 قطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.94% خاسراً 20.79 نقطة ليصل إلى مستوى 2071.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 255.2 مليون سهم محققة ما قيمته 137 مليون درهم من خلال تنفيذ 2558 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار 2.73%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.38%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.22%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.02%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%.
 
وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 11.38%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.70%، فيما تراجع 16 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.86%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.79%، فيما تصدر سهم شركة ديار للتطوير قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.3 مليون ورقة بقيمة 37.9 مليون درهم.
 
وفي سياق متصل  أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو إلكترونياً عبر الإنترنت.
 
وفي سياق آخر قررت إدارة شركة سوق دبي المالي، إيقاف التداول على أسهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين، بدء من الساعة 12 ظهراً لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الاثنين، ولحين الإفصاح عن النتائج. 
 

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