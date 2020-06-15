تحرير 9 محاضر لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية ببنى سويف

بني سويف - أيمن لطفي

حرر فريق مراقبة الأغذية بإدارة اهناسيا الصحية غرب بنى سويف 9 محاضر لمنشآت غذائية خالفت القانون والاشتراطات الصحية، وذلك خلال حملة بإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة، والدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الشئون الوقائية بمديرية الصحة، برعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم.

وأشار بيان صادر اليوم، الاثنين، إلى مرور الحملة على 11 منشأة غذائية لضمان جودة وسلامة الأغذية المعروضة ووصول منتج آمن للمستهلك، وتم سحب 25 عينة أغذية مختلفة وإرسالها للمعامل المختصة للتحليل، وإعدام 50 كيلوجرام أغذية تالفة، بالإضافة إلى 2 لتر زيوت تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وحررت الحملة 9 محاضر للمخالفين منهم 3 محاضر للمخالفة للقرار 96 لسنة 67 لوجود نقص فى الاشتراطات الصحية و6 محضر للمخالفة للقرار 97 لسنة 67 المعدل بالقرار 243 لسنة 2016 والقانون 10 لسنة 66 لعدم حمل العاملين بالمنشآت شهادات صحية سارية المفعول.