اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 09:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 9 محاضر لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية ببنى سويف

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:03 م
تحرير 9 محاضر لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية ببنى سويف مراقبة الأغذية بإدارة اهناسيا الصحية
بني سويف - أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرر فريق مراقبة الأغذية بإدارة اهناسيا الصحية غرب بنى سويف 9 محاضر لمنشآت غذائية خالفت القانون والاشتراطات الصحية، وذلك خلال حملة بإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة، والدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الشئون الوقائية بمديرية الصحة، برعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم.

وأشار بيان صادر اليوم، الاثنين، إلى مرور الحملة على 11 منشأة غذائية لضمان جودة وسلامة الأغذية المعروضة ووصول منتج آمن للمستهلك، وتم سحب 25 عينة أغذية مختلفة وإرسالها للمعامل المختصة للتحليل، وإعدام 50 كيلوجرام أغذية تالفة، بالإضافة إلى 2 لتر زيوت تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وحررت الحملة 9 محاضر للمخالفين منهم 3 محاضر للمخالفة للقرار 96 لسنة 67 لوجود نقص فى الاشتراطات الصحية و6 محضر للمخالفة للقرار 97 لسنة 67 المعدل بالقرار 243 لسنة 2016 والقانون 10 لسنة 66 لعدم حمل العاملين بالمنشآت شهادات صحية سارية المفعول.


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار عاجله

اخبار المحافظات

بني سويف

مديريه الصحه

منشآت غذائيه

الاشتراطات الصحيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة