تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين..و"قطر" تواصل نزيف الخسائر

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.4% خاسراً 28.89 نقطة ليغلق عند مستوى 7263.65 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.92% خاسراً 40.16 نقطة ليغلق عند مستوى 2051.70 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار درهم، وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 0.2% خاسراً 8.636 نقطة ليغلق عند مستوى 4267.759 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 146 مليون درهم، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بعد هبوطها 3 جلسات متتالية، كما ارتفع مؤشر سوق مسقط.



بورصة دبي تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.92% خاسراً 40.16 نقطة ليغلق عند مستوى 2051.70 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 290.42 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 540.7 مليون سهم محققة ما قيمته 308 مليون درهم من خلال تنفيذ 5643 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاعي الاستثمار والسلع 3.67%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.20%، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.10%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 8.30%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.94%، فيما تراجع 21 سهماً، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 4.16%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.6 مليون ورقة بقيمة 63.4 مليون درهم.

بورصة البحرين ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.07% رابحاً 0.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1275.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 3 ملايين سهم بقيمة 256.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.81% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 3.64%، عقارات السيف بنسبة 1.73%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.5% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.48%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.34%، وهبط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.4% خاسراً 28.89 نقطة ليغلق عند مستوى 7263.65 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.96% رابحاً 689.95 نقطة ليغلق عند مستوى 9356.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 297 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال.

وهبط 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.90%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.57%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.31%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.11%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.10%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.69%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.33%.

وقفز 68 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 8.15%، ثم سهم "أسمنت المدينة" بنسبة 5.82%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 5.78%، فيما تراجع 118 سهماً على رأسها سهم "فيبكو" بنسبة 4.07%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 3.42%، ثم سهم "نادك" بنسبة 2.88%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 528.1 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بعد هبوط 3 جلسات متتالية، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.93% رابحاً 45.92 ليغلق عند مستوى 4997.49 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.16% رابحاً 62.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5409.8 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% رابحاً 13.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4186.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% رابحاً 14.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4066.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 123.8 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار كويتى عبر 7397 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.18%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الحدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.35%.

وجاء سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.16%، يليه سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 8.97%، ثم سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 8.86%، فيما تصدر سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 19.38% ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 14.60%، ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 14.05%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 0.2% خاسراً 8.636 نقطة ليغلق عند مستوى 4267.759 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 146 مليون درهم ليغلق عند مستوى 485.156 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 51.4 مليون سهم، بقيمة 180.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 2439 صفقة.

وجاء تراجع بورصة أبوظبي بضغوط هبوط قطاع العقار بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.10%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 6.62%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 11.54%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 8.06%، ثم سهم مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 1.59%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5%، ثم سهم شركة ريم للاستثمار بنسبة 4.99%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.93%، وتصدر سهم مجموعة الإمارات للاتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 44.1 مليون درهم.



بورصة مسقط فيما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% رابحاً 0.61 نقطة ليغلق عند مستوى 3520.660 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.3 مليون سهم بقيمة 847 ألف ريال عبر تنفيذ 402 صفقة لعدد 33 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفع 11 سهماً على رأسها "المتحدة للطاقة" بنسبة 9.90%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 3.16%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 2.53%، فيما تراجعت 4 أسهم على رأسها سهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 4.63%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 2.83%، ثم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 2.11%.