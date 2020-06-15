تاتا موتورز الهندية تستغنى عن 1100 وظيفة مع تضرر أرباحها من أزمة كورونا

بينجالور (رويترز)

تتوقع شركة تاتا موتورز الهندية الاستغناء عن حوالى 1100 من الوظائف المؤقتة فى جاجوار لاند روفر بعد أن رفعت المستوى المستهدف لخفض التكاليف فى وحدتها للسيارات الفاخرة بمقدار مليار جنيه استرلينى (1.26 مليار دولار) لتجاوز التعطلات الناتجة عن تفشى فيروس كورونا.

وتتوقع تاتا موتورز خفض التكاليف بمقدار خمسة مليارات استرلينى بحلول مارس آذار 2021 فى وحدتها جاجوار لاند روفر، حسبما قال المدير المالى للشركة بى بى بالاجى اليوم الاثنين.

وأضاف بالاجى أنه تم بالفعل خفض التكاليف بمقدار 3.5 مليار استرليني.

وستخفض شركة صناعة السيارات الهندية أيضا الانفاق الرأسمالى فى جاجوار لاندر روف إلى 2.5 مليار استرلينى للسنة المالية الحالية، من أكثر من ثلاثة مليارات استرلينى أنفقتها سنويا فى الأعوام السابقة.

وتجرى تاتا موتورز مراجعة لأنشطتها وستدرس التخارج من تلك التى لا تضيف قيمة استراتيجية، وذلك فى إطار مسعى أوسع لتوفير 60 مليار روبية (789 مليون دولار) فى أنشطتها المحلية فى السنة المالية حتى مارس آذار 2021 .

وأعلنت الشركة اليوم الاثنين عن خسائر صافية للربع الرابع من سنتها المالية بلغت 98.94 مليار روبية، مع تضرر المبيعات فى مختلف أسواقها، بما فى ذلك مبيعات جاجوار لاندر روفر، من إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

وتراجع إجمالى إيرادات العمليات 27.7 بالمئة إلى 624.93 مليار روبية فى الربع المنتهى فى الحادى والثلاثين من مارس آذار.