اليوم السابع
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بيطرى كفر الشيخ: تحصين وترقيم 80 ألف رأس من حمى الوادى المتصدع والقلاعية.. صور

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:15 م
بيطرى كفر الشيخ: تحصين وترقيم 80 ألف رأس من حمى الوادى المتصدع والقلاعية.. صور تحصين الماشية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور أيمن عبد الاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف عبدالاه ،لـ"اليوم السابع"، تم تحصين 80 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، ومازالت عمليات التحصين والترقيم مستمرة، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع  المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال عبدالاه، إنه تم تحصين أكثر من ألف و450، منشأة حكومية ومؤسسة من مؤسسات الدولة على مستوى المحافظة، ومنها تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة، و13 مجلس مدينة، وتطهير المدارس ومكاتب البريد كما يتم تحصين الأكمنة بشكل يومى وترش السيارات المارة بالأكمنة وبمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة، وآخرها ضبط 22 طن من اللحوم ما بين فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم إعدام 500 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى.

 

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