بورصة قطر حمراء بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.77% خاسراً 70.70 نقطة ليصل إلى مستوى 9114.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 70.8 مليون سهم بقيمة 98.7 مليون ريال عبر تنفيذ 3012 صفقة، وتراجع 30 سهماً، وارتفع 11 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.69%، تلاه قطاعي العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%.

وفي سياق متصل أفصحت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن تأجيل الموعد الثالث للجمعية العمومية غير العادية الإلكترونية لإضافة بنود جديدة سيتم الإفصاح عنها لاحقاً حسب القوانين المتبعة بهذا الشأن إلى يوم الأربعاء 15 يوليو في تمام الساعة 4:30 مساء في مقر الشركة إلكترونياً بدلاً من 17 يونيو.