بورصة أبوظبي حمراء للجلسة السادسة..وصعود "مسقط" بنسبة 0.02%

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة السادسة على التوالي، بنسبة 0.2% خاسراً 8.636 نقطة ليغلق عند مستوى 4267.759 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 146 مليون درهم ليغلق عند مستوى 485.156 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 51.4 مليون سهم، بقيمة 180.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 2439 صفقة.

وجاء تراجع بورصة أبوظبي بضغوط هبوط قطاع العقار بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.10%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 6.62%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%.

وارتفعت 5 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 11.54%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 8.06%، ثم سهم مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 1.59%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5%، ثم سهم شركة ريم للاستثمار بنسبة 4.99%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.93%، وتصدر سهم مجموعة الإمارات للاتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 44.1 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة بناءً على مارود في الفقرة الثانية من المادة رقم 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لسنة 2001، سوف تبدأ من تاريخ 16 يونيو، ولحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الثاني لعام 2020، على أن يعمم هذا القرار على الهيئة وجميع الشركات المدرجة وجميع الإدارات والوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق.

فيما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% رابحاً 0.61 نقطة ليغلق عند مستوى 3520.660 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.3 مليون سهم بقيمة 847 ألف ريال عبر تنفيذ 402 صفقة لعدد 33 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفع 11 سهماً على رأسها "المتحدة للطاقة" بنسبة 9.90%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 3.16%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 2.53%، فيما تراجعت 4 أسهم على رأسها سهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 4.63%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 2.83%، ثم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 2.11%.