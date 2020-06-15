اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد توقف 27 عاما..المشاط تنجح فى إحياء نشاط اللجنة المصرية البولندية المشتركة

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:34 ص
بعد توقف 27 عاما..المشاط تنجح فى إحياء نشاط اللجنة المصرية البولندية المشتركة خلال الاجتماع
كتبت ــ هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في  إحياء نشاط اللجنة المصرية البولندية المشتركة بعد توقف دام لأكثر من 27 عاما منذ عام 1993، ما سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها وزيادة التعاون المستقبلي خاصة في مجالات الغاز والبترول والنقل والطاقة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة مع السفير ميهاو وابيندا، سفير بولندا لدى القاهرة عبر الفيديو كونفرانس والذي شهد بحث الإسراع فى توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادى الجديدة بين البلدين وتحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة المصرية البولندية خلال الفترة المقبلة.
 
وأكدت الوزيرة رغبة مصر فى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع بولندا سواء في إطار التعاون الثنائي أو من خلال "مجموعة الفيشجراد"، والتى تضم تحالف لأربع دول في وسط أوروبا وهم بولندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا، وتهدف إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات منها المجال الاقتصادى.
 
وأوضحت الوزيرة، أن الإسراع فى توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادى بين مصر وبولندا، سيتم على أساسه إحياء عقد اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية البولندية المشتركة والتى لم تنعقد منذ عام 1993 ( نحو 27 عاما)، وتعد أبرز آليات التعاون الاقتصادي الثنائى بين البلدين.
 
وأشارت الوزيرة إلى أهمية توافق اتفاقية التعاون الاقتصادى الجديدة بين البلدين مع استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر وسويسرا مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، ودورها فى سرد المشاركات الدولية من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية وتأثيرها على المواطن ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
من جانبه، أكد السفير البولندى لدى القاهرة، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، والتركيز على عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الزراعة، والنقل والبترول والغاز، الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى أن مصر تعد من أهم المقاصد السياحية للسياح البولنديين، حيث تحتل بولندا مرتبة متقدمة في قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.
 

وزارة التعاون الدولى

المصرية البولندية

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة