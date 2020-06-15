اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 09:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 69 رحلة طيران دولى وداخلى لنقل عالقين وبضائع

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:41 ص
اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 69 رحلة طيران دولى وداخلى لنقل عالقين وبضائع مطار القاهرة-ارشيفيه
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
يستقبل مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الاثنين، 69 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل 10126 راكبا مصريا، وتغادر 67 رحلة جوية لتسفير حوالى 1376 راكبا.
 
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات وصول من عدة دول منهم، الكويت والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، مشيرة إلى أن معدل التشغيل بدأ يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول خصوصا بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات "الشارتر".
 
 
وأوضحت المصادر أن الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، بالإضافة إلى العديد من رحلات طائرات الشحن الجوى والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

كورونا

شارتر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مطار القاهرة يستقبل 174 عالقًا مصريًا من باريس

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:21 ص

مطار القاهرة يستقبل 5 رحلات استثنائية تقل 1150 عالقًا من 3 دول

الأحد، 14 يونيو 2020 11:34 م

مطار القاهرة يستقبل 788 عائدا من باريس وميلانو وفيينا وموسكو

الأحد، 14 يونيو 2020 09:54 م

الدولة تدعم عودة السياحة.. خالد العنانى: لن نسمح بمخالفة الضوابط الصحية بفنادقنا.. ومش هندفع فلوس للسائح عشان ييجى.. الطيران المدنى: مطار القاهرة يستأنف عمله أول يوليو وضوابط صارمة لعودة الرحلات

الأحد، 14 يونيو 2020 09:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة