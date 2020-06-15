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اليوم.. قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها لغسيل الشبكات

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها لغسيل الشبكات انقطاع المياه - أرشيفية
المنوفية_ محمد فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، فى بيان لها اليوم، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها وميت خاقان اليوم الاثنين .

وأضاف البيان أنه سيتم قطع المياه اليوم الاثنين 15 يونيو 2020 من الساعة 8 ص وحتى الساعة 3 ظهرا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

ونوه البيان إلى أن شركة المياه للشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه يوم الاثنين من الأسبوع الأول والثالث من كل شهر لتفيذ عملية غسيل الشبكات  .

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز توفير كافة احتياجاتهم من المياه بسبب الانقطاع .

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن بدء تنفيذ الإجرءات الفعلية لمنحة بنك الاستثمار الأوروبى بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة ، حيث تم البدء فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 55 شارع بإجمالى تكلفة 3 مليون و250 ألف جنيه بمدينة تلا.

وأوضح خالد العرفى رئيس مركز ومدينة تلا بأنه تم البدء فى إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب لعدد 8 شوارع إعتباراً من 20 يناير 2020 بنسبة تنفيذ 18 % ، وجارى تنفيذ باقى الأعمال وذلك ضمن إتفاقية بنك الإستثمار الأوروبي لتطوير البنية التحتية ، مضيفا بأنه سيتم البدء فى 3 من فبراير الجارى تنفيذ وصيانة عدد 5 مدارس بتلا بتكلفة ما يقرب من 11 مليون و138 ألف جنيه .

كما ستشهد مدينة تلا خلال أيام قليلة بدء رصف 17 شارع داخل المدينة بالإنترلوك بتكلفة ما يقرب من 5 مليون و600 ألف جنيه ، كما تشمل أعمال المنحة صيانة مستشفى تلا المركزى والعيادة الشعبية الشاملة بتكلفة 3 مليون و226 ألف جنيه.

يأتى هذا فى إطار إهتمام محافظ المنوفية بالإرتقاء بمستوي البنية التحية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .


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