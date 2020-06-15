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اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:00 ص
اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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اعلن قطاع المعاهد الأزهرية ضوابط وإجراءات القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2020-2021، حيث يتم فتح باب التقدم إلكترونيا بداية من اليوم الاثنين 15 يونيو وينتهى يوم الجمعة 31 يوليو 2020 ، على أن يكون التقديم إلكترونيا فقط عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية، ولا يسمح للمعهد باستيفاء أي ملفات من أولياء الأمور إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكترونية، وحال ظهروها يتم استيفاء الملفات بالمعهد دون مقابل مع مراعاة عدم توجيههم للحصول على الملف من مكان بعينه.
 
أما عن شروط التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2020-2021 ، يحدد سن القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بحديهما الأدنى والأقصى .. أولا : مرحلة رياض الأطفال – المستوى الأول 4 سنوات الحد الأدنى و4 سنوات و11 شهراً و 29 يوماً الحد الأقصى، أما المستوى الثانى الحد الأدنى 5 سنوات أما الحد الأقصى 5 سنوات و 11 شهراً و 29 يوماً .
 
ثانيا المرحلة الابتدائية الأزهرية – الصف الأول الابتدائى الحد الأدنى 6 سنوات والحد الأقصى 9 سنوات، وفى حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد ادنى لسن القبول، ويستثنى من شرط الكثافة في حدود 20% ترصد منها نسبة 10 % لمن له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد، وترصد 10% أخرى للطاقة الاستيعابية في حال الإقبال الشديد على المعهد.
 

رياض الاطفال الازهر

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

معاهد الازهر

اليوم السابع بلس

التقديم فى رياض الاطفال

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