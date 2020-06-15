اليمن: وصول 174 عالقا يمنيا من مصر إلى مطار سيئون الدولى

إيمان حنا

أعلن مطار سيئون اليمنى الدولى، اليوم الاثنين، وصول 174 راكباً من العالقين اليمنيين بمصر عبر الخطوط الجوية اليمنية، وفق وكالة الأنباء اليمينة.

وأوضح مدير عام مطار سيئون الدولى على سعيد باكثير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جميع الركاب خضعوا للفحص بجهاز (بى سى آر) قبل صعودهم الطائرة، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الروتينية للوقاية من وباء كورونا بموجب بروتوكول نقل العالقين الذى أقرته الحكومة من خلال القيام برش الركاب والعفش التابع لهم بالمعقمات الخاصة.



وأشار باكثير إلى أنه تم توجيه الركاب إلى حافلات النقل التى خصصت لنقلهم مباشرة من أرض المطار إلى محافظاتهم.

وكان تسيير أولى رحلات العالقين اليمنيين فى مصر إلى اليمن قد بدأ الأربعاء الماضى، بعد أن تم حل كل الإشكاليات التى واجهتها السفارة خلال الأيام الماضية، وفق ما صرح المستشار الطبى بالسفارة اليمنية فى القاهرة الدكتور محمد باحاج، وفق ما صرحت السفارة اليمنية بالقاهرة.

وأوضح سفير اليمن فى القاهرة الدكتور محمد مارم أن إجراء فحوصات (بى سى آر) بدأت الاثنين الماضى، فى المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية بعد أن تم التنسيق لاستقبال 180 شخصا يومياً.



وأشار إلى أن السفارة عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المصرية لترتيب عودة العالقين وفقاً للبروتوكول الحكومى، وستقوم الخطوط اليمنية بالتواصل يومياً مع العالقين المسجلين فى جداول الرحلات للتوجه الى المختبرات المركزية قبل موعد رحلاتهم بـ48 ساعة، لافتا إلى أن الملحقية الطبية بالسفارة ستقوم بالإشراف على تنظيم الإجراءات فى المختبرات منعاً لعملية الازدحام وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لتفشى وباء كورونا.