اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن: وصول 174 عالقا يمنيا من مصر إلى مطار سيئون الدولى

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:53 م
اليمن: وصول 174 عالقا يمنيا من مصر إلى مطار سيئون الدولى سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مطار سيئون اليمنى الدولى، اليوم الاثنين، وصول 174 راكباً من العالقين اليمنيين بمصر عبر الخطوط الجوية اليمنية، وفق وكالة الأنباء اليمينة.

وأوضح مدير عام مطار سيئون الدولى على سعيد باكثير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جميع الركاب خضعوا للفحص بجهاز (بى سى آر) قبل صعودهم الطائرة، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الروتينية للوقاية من وباء كورونا بموجب بروتوكول نقل العالقين الذى أقرته الحكومة من خلال القيام برش الركاب والعفش التابع لهم بالمعقمات الخاصة.

وأشار باكثير إلى أنه تم توجيه الركاب إلى حافلات النقل التى خصصت لنقلهم مباشرة من أرض المطار إلى محافظاتهم.

وكان تسيير أولى رحلات العالقين اليمنيين فى مصر إلى اليمن قد بدأ الأربعاء الماضى، بعد أن تم حل كل الإشكاليات التى واجهتها السفارة خلال الأيام الماضية، وفق ما صرح المستشار الطبى بالسفارة اليمنية فى القاهرة الدكتور محمد باحاج، وفق ما صرحت السفارة اليمنية بالقاهرة.

وأوضح سفير اليمن فى القاهرة الدكتور محمد مارم أن إجراء فحوصات (بى سى آر) بدأت الاثنين الماضى، فى المختبرات المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية بعد أن تم التنسيق لاستقبال 180 شخصا يومياً. 

وأشار إلى أن السفارة عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المصرية لترتيب عودة العالقين وفقاً للبروتوكول الحكومى، وستقوم الخطوط اليمنية بالتواصل يومياً مع العالقين المسجلين فى جداول الرحلات للتوجه الى المختبرات المركزية قبل موعد رحلاتهم بـ48 ساعة، لافتا إلى أن الملحقية الطبية بالسفارة ستقوم بالإشراف على تنظيم الإجراءات فى المختبرات منعاً لعملية الازدحام وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لتفشى وباء كورونا.


اليمن

رحلات اعادة العالقين اليمنيين فى مصر

مطار سيئون

سفارة اليمن بالقاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

النقل: طبقنا إجراءات الوقاية من كورونا خلال استقلال مليون راكب للمترو أمس

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

الجيش الأمريكى يعلن عن لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

محمد صلاح فرعون مصر المتوج فى ملاعب أوروبا.. ابن نجريج يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم.. نجم ليفربول يواصل كتابة التاريخ وصناعة الإنجازات.. وانتظار ميدالية بطل الدورى الإنجليزى أول هدية عيد ميلاد فى الطريق للملك

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

مواعيد مباريات الأسبوع فى الدوري الإنجليزي.. 3 لقاءات نارية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة عودة الدورى

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة