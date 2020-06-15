اليوم السابع
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اليابان توقف خطط نشر نظام دفاع "إيجيس أشور" الصاروخى الأمريكى

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:20 م
اليابان توقف خطط نشر نظام دفاع "إيجيس أشور" الصاروخى الأمريكى وزير الدفاع اليابانى تارو كونو
رويترز

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قال وزير الدفاع اليابانى تارو كونو، اليوم الاثنين، إنه أوقف خططا لنشر محطتى رادار للدفاع الجوى من طراز "إيجيس أشور" أمريكية الصنع المصممة لرصد الصواريخ الباليستية التى تطلقها كوريا الشمالية ومجابهتها، وأضاف كونو للصحفيين أن اليابان، قررت وقف نشر المحطتين لوجود مشكلات فنية وبسبب التكلفة أيضا. وواجه الموقعان المقترحان لمحطتى الرادار، وأحدهما فى مقاطعة أكيتا الشمالية والآخر فى مقاطعة ياماجوتشى بجنوب البلاد، معارضة من السكان المحليين.
 
ومع امتلاك اليابان أجهزة رادار أقوى من نسخة إيجيس، التى تصنعها لوكهيد مارتن، والتى تثبت على السفن، كان هدف السلطات من نشر المحطتين هو المساعدة فى مواجهة التطور الصاروخى لكوريا الشمالية فى الآونة الأخيرة وتخفيف الضغط على البحرية اليابانية المجهدة.
 
وكانت كوريا الشمالية، قد اختبرت العام الماضى سلسلة صواريخ باليستية جديدة، لها مسارات غير منتظمة تقول اليابان إنها صممت على ما يبدو لاختراق دفاعات إيجيس.
 
وبحسب وثائق وزارة الدفاع، تبلغ تكلفة نظامى إيجيس أشور نحو 439 مليار ين (4.1 مليار دولار) لتشغيلهما وصيانتهما خلال الثلاثين عاما المقبلة. ويعانى الاقتصاد اليابانى حاليا ضعفا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
 

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