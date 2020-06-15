الهند تستدعى القائم بأعمال السفارة الباكستانية بعد اختفاء دبلوماسيين

كتب أحمد عرفة

استدعت وزارة الخارجية الهندية، القائم بالأعمال فى السفارة الباكستانية فى نيودلهى على خلفية اختفاء دبلوماسيين يعملان فى السفارة الهندية فى إسلام أباد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الاثنين، أن اثنين من موظفى المفوضية الهندية فى باكستان اختفيا قبل نحو ساعتين وأن الحكومة الهندية بحثت الأمر مع السلطات الباكستانية المعنية، ونقلت صحيفة "إنديا توداي" الهندية على موقعها الإلكتروني عن المتحدث باسم المفوضية العليا للهند في إسلام آباد قوله "إن اثنين من مسئولى المفوضية العليا فى عداد المفقودين منذ الصباح أثناء عملهما الرسمى، وتم بحث الأمر مع السلطات الباكستانية".

وأضاف أن الموظفين يعملان سائقين وخرجا فى مهمة فى إسلام أباد لكنهما لم يصلا إلى وجهتيهما بعد، ويأتى الحادث الجديد بعد أيام من طرد الهند اثنين من مسئولي المفوضية العليا الباكستانية في دلهي بعد اتهامهما بالتجسس.

وردت إسلام أباد باحتجاج قوى، واستدعت السفير الهندى لديها مبلغة إياه استياءها من هذه الخطوة.

كما استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، أيضا دبلوماسيا هنديا كبيرا فى السفارة الهندية باسلام أباد، الأربعاء الماضى، لتقديم احتجاج على إطلاق النار الاستفزازى من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستانى من الخط الفاصل فى كشمير، ما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين باكستانيين بجروح بليغة.

وأدانت الخارجية الباكستانية - فى بيان أصدرته اليوم وأوردته (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) - بشدة استمرار القوات الهندية استهداف مناطق المأهولة على جانب باكستان، وأبلغت وزارة الخارجية الباكستانية الدبلوماسى الهندى بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازى على خط السيطرة فى كشمير يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.