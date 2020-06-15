النيابة تطالب بضبط 3 متهمين اشتركوا مع شخص فى التعدى على شقيقين بالسيدة

كتب سليم على

طالبت نيابة السيدة زينب الجزئية، رجال المباحث بقسم شرطة السيدة زينب ، بسرعة ضبط واحضار 3 متهمين اشتركوا مع شخص فى الاعتداء على شقيقين بالأسلحة البيضاء بسبب تربية الخراف.

وقررت النيابة حبس المتهم ، 4 ايام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة البلطجة وترويع المواطنين ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة واعداد تقرير عن ذلك.

كان رجال مباحث القاهرة، نجحوا فى القبض على أحد المتهمين فى واقعة الاعتداء على شقيقين وتشريحهما بالأسلحة البيضاء على يد 4 مجرمين بسبب الخلاف على تربية الخراف بالسيدة زينب.