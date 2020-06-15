اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 06:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المحكمة العليا فى أمريكا تصوت لصالح حماية المثليين من اضطهاد العمل

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:37 م
المحكمة العليا فى أمريكا تصوت لصالح حماية المثليين من اضطهاد العمل محكمة أمريكية - أرشيفية
كتب محمد سعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة العليا الأمريكية (Supreme Court)، اليوم الاثنين، أن قانونا تاريخيا للحقوق المدنية يحمي المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسيا من التمييز ضدهم في التوظيف، وفقا لما ذكرته إذاعة "National Public Radio" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.
 
وذكرت إذاعة "National Public Radio" أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، قضت بأن قانون الحقوق المدنية لعام 1964 الذي يحظر التمييز الجنسي في مكان العمل يحمي موظفي المثليين من الفصل بسبب ميلهم الجنسي.
 
وأوضحت الإذاعة الأمريكية أن المحكمة أقرت في تصويت 6 مقابل 3 أصوات، أن البند المهم من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 الذي يمنع التمييز في الوظائف بسبب الجنس من بين أسباب أخرى يشمل التحيز ضد العاملين المثليين.
 
وقال القاضي الأمريكي نيل جورساتش إن "رئيس العمل الذي يفصل شخصا لأنه مثلي أو عابر جنسيا، يفصل ذلك الشخص لصفات أو تصرفات لم تكن لتخضع للمساءلة لو كانت لأفراد من جنس مختلف. الجنس يلعب دورا مهما ولا يخفى على أحد في القرار، وهذا بالتحديد ما يمنعه قانون الحقوق المدنية"، لكن عارض ذلك القضاة صامويل إليتو وبريت كافانو وكليرانس توماس.
 
ويقول القاضي صامويل إليتو في المعارضة التي انضم إليها كليرانس توماس، إن "المحكمة العليا تحاول إقناع القراء بأنها تنفذ فقط شروط الميثاق، لكن هذا غير معقول. حتى كما هو مفهوم اليوم، فكرة التمييز بسبب (الجنس) مختلفة عن الاضطهاد بسبب (الميل الجنسي) أو (الهوية الجنسية).
 
ومن المتوقع أن يؤثر ذلك القرار على 8.1 مليون عامل من مجتمع المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسيا في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن معظم الولايات  تحميهم من الاضطهاد في أماكن العمل، فيما يعيش نحو 11.3 مليون مثلي في الولايات المتحدة، وفقا لمعهد ويليامز في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا.

Supreme Court

المحكمة العليا الامريكية

المحكمة العليا في امريكا

المثليين في امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة