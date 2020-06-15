المالية: تقديم موعد صرف مرتبات موظفى الدولة كلف الخزينة 40 مليون جنيها

كتب سمير حسنى

كشف الدكتور محمد إبراهيم رئيس وحدة الميكنة والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، عن أن تقديم موعد صرف مرتبات موظفي الدولة يكلف الخزينة العامة 6 ملايين جنيه يوميا، مشيرا إلى أن الدولة تحملت 40 مليون جنيه وهى قيمة تبكير صرف المرتبات، لأن صرف أي مبالغ من خزينة الدولة يقابله تكلفة إضافية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، إنه منذ 3 أشهر ويتم تقديم صرف المرتبات عن موعدها كتفاعل من الوزارة مع الأحداث التي تمر بها البلاد.

وعلى صعيد آخر، شدد "إبراهيم" على أهمية الشمول المالي ، مشيرا إلى أنه يخدم كل فئات المجتمع ويوفر فرص مناسبة لإدارة أموالهم وعدم التعرض لأعمال نصب ويضمن راحة وسهولة في الخدمات التي تقدمها الدولة والقطاع الخاص، وسبب رئيسي للنمو الاقتصادي ويسبب استقرارا كبيرا في السياسات المالية ويتماشي مع أفكار وسياسيات مالية لتحديات الفقر والبطالة.