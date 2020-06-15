اليوم السابع
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المؤبد لسائق قتل نجل عمه بسبب مشادات كلامية فى قنا

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:15 م
المؤبد لسائق قتل نجل عمه بسبب مشادات كلامية فى قنا محكمة - ارشيفية
قنا - وائل محمد

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قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى وشريف عفت مصطفى بأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسنى وعلاء محمد، بالسجن المؤبد لسائق لقتله نجل عمه فى محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى 25 نوفمبر 2017، عندما ورد بلاغ إلى مركز شرطة قنا بمقتل "محمد.ع" طعنًا بالسكين فى منطقة الغوصة التابعة لدائرة المركز.

وأثبتت التحريات أن مرتكب الواقعة "طه.ذ" سائق، حيث قام بقتل نجل عمه بعدة طعنات بالسكين بسبب مشادات كلامية حدثت بينهم  فقام بقتله، تم ضبط المتهم ومحاكمته بالسجن المؤبد.

وتمت إحالة القضية برقم 5737 لعام 2018 جنايات مركز قنا، والمقيدة برقم 2227 لعام 2018 كلى قنا.


محكمة جنايات قنا

جريمة قتل

مركز نقادة

اخبار الحوادث

محافظة قنا

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