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الكويت: الديوان الأميرى ينعى الشيخة هيا عبد الله العلى المالك الصباح

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:05 م
الكويت: الديوان الأميرى ينعى الشيخة هيا عبد الله العلى المالك الصباح الديوان الأميري
إيمان حنا

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نعى الديوان الأميرى بالكويت الشيخة هيا عبد الله العلى المالك الصباح عن عمر يناهز 87 عاما، وسيوارى جثمانها الثرى صباح يوم غد الثلاثاء، وفق "كونا". وقالت منيرة الصباح على تويتر: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، صدق الله العظيم، انتقلت إلى رحمه الله تعالى بقضاء الله وقدره عمتي هيا عبدالله المالك الصباح.

يُذكر أن الشيخة هيا تننمي إلى عائلة الشيخ مبارك بن صباح الصباح، حاكم الكويت ومؤسسها الأول، منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، حيث لا تزال العائلة تتولى مقاليد الحكم في البلاد، حتى هذه اللحظة.

وكان الشيخ مبارك يُلقب بأنه أسد الجزيرة أو مبارك الكبير، إذ برزت الكويت في عهده وتمكن من الحفاظ على وحدتها، رغم المحاولات الخارجية للتأثير على استقلالية قرارها، والحركة التجارية فيها.

وخيم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تأكيد خبر وفاة الشيخة هيا، مستذكرين أبرز المواقف معها، في حين وجه المواطنون والمسئولون، التعزية الحارة إلى أسرة الصباح في الكويت.


الديوان الاميرى

وفاة الشيخة هيا عبدالله الصباح

الكويت

الكويت تنعى الشيخة هيا

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