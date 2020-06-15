الكنيسة تصدر عددا جديدا من مجلة الكرازة الشهرية أونلاين بسبب كورونا

سارة علام

أصدرت الكنيسة عدد جديد من مجلة الكرازة ويحمل غلاف العدد الجديد من المجلة والصادر في نسخة إلكترونية (soft copy) في صيغة (pdf) بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتمديد حظر التجوال ، صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني لفخامته وذلك في إفتتاح كاتدرائية السيدة العذراء وأبي سيفين بمشروع بشاير الخير "3" بالإسكندرية صباح يوم الخميس 21 مايو المنصرم.

ويأتي مشروع بشاير الخير "3" الذي أقيم في منطقة مأوي الصيادين بالإسكندرية ويشتمل على ما يزيد عن عشرة آلاف وحدة سكنية، إلي جانب منطقة خدمات ضخمة تم تشيدها علي مساحة 105أفدنة تضم مسجدًا وكنيسة وملاعب رياضية ومجمع مدارس وعددًا من المشروعات الخدمية ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية لتوفير حياة كريمة لساكنيها.

وجاءت افتتاحية العدد لقداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان " معنى الحياة " حيث أشار قداسته إلي أن الحياة هي منظومة ثلاثية الشكل تتكون من الإنسان والزمان والحب موضحًا أن الله يخلق الإنسان حبًا، ويدخل الإنسان دائرة الزمن من بوابة حب الله والتي فيها طريق واحد مستقيم ذو ثلاث مسارات متوازية تؤدي إلى الحياة الأبدية:

1- مسار الإيمان بالله واليقين بوجوده والثقة في عمله ويده الممدودة نحو الإنسان.

2- مسار العمل والاجتهاد والتعب من أجل الآخر كيفما يكون موقعه.

3- مسار الرضا والشكر والقبول والقناعة.

كما لفت قداسة البابا إلي وجود ثلاث مسارات جانبية متعرجة بلا استقامة:

1- مسار محبة المال التي هي أصل كل الشرور.

2- مسار السلطة والبحث عن المناصب وتأليه الذات.

3- مسار الجنس والإباحيات والتجارة في البشر.

وفي ختام مقاله أكد قداسته علي أن الحياة اختيار وعطية من الله وسامية في معانيها وهي باب مفتوح دائمًا وليست دائرة مغلقة، داعيًا الجميع أن يعيش اختبار سليمان الحكيم الذي وصل إليه في ختام سفر الجامعة " اتقِ الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله" (جامعة 13:12).

أما عن المقالات فكتب نيافة الأنبا باخوميوس تحت عنوان " عيد حلول الروح القدس " متأملاً في فاعليته وعمله في الكنيسة.

وفي سياق متصل جاء مقال الأنبا بنيامين بعنوان " مواهب الروح القدس " لافتًا إلي دورة في حياة المؤمنين.

واستكمل نيافة الأنبا الأنبا متاؤس مقاله "العلية ٢" متناولاً أهم الأحداث المباركة التي شهدتها عُلية صهيون.

كما استكمل نيافة الأنبا موسي حديثه حول مهرجان الكرازة المرقسية 202ح تحت عنوان " كنيستي.. روح وحياة".

من جهة أخري كتب نيافة الأنبا تكلا عن خدمة ورعاية الرب لتلاميذه بعنوان "عناية.. وخدمة".

واستكمل نيافة الأنبا رافائيل تفسيره للمعني الروحي واللاهوتي لعبارة " قيامتنا كلنا " والتي نصليها في اوشية الإنجيل في مقاله الذي حمل ذات العنوان.

من جانب آخر وتحت عنوان " وحل عُقدً" شرح نيافة الأنبا يوسف أحد أوصاف الروح القدس في الكتاب المقدس.

وحول المعني الروحي "الرسالة المطوية " في يد البانطوكراتور اليسري كتب نيافة الأنبا مارتيروس مقاله بنفس العنوان.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.