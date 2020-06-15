الكرملين: روسيا لن تتهاون مع أى بوادر عدائية فى ظل خلاف دبلوماسى مع التشيك

قال الكرملين اليوم الاثنين إنه لن يتهاون مع أي بوادر عدائية، بعد سؤال عن طرد موسكو لاثنين من الدبلوماسيين التشيك، ردا على طرد اثنين من الموظفين الدبلوماسيين الروس من براج هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ستواصل الرد بشكل متناسب في مثل هذه الأحوال لكنه قال إنها لا تزال حريصة على العلاقات الطيبة مع كل الدول.

وفي وقت سابق اليوم، استدعت الخارجية الروسية السفير التشيكي لإبلاغه بأن الدبلوماسيين أمامهما حتى نهاية يوم الأربعاء لمغادرة البلاد.