القوى العاملة: تمديد "هوية مقيم" لمدة 3 أشهر بالرياض

كتب محمود راغب

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، أشار فيه إلى تمديد "هوية مقيم" لمدة 3 أشهر.

وأوضح المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائى، أن إدارة الجوازات بالمملكة أكدت أن جميع المقيمين داخل وخارج المملكة العاملين فى القطاع الخاص المنتهية صلاحية إقاماتهم من 18 مارس الماضى، حتى 30 يونيو الجارى، الذين شملهم الإعفاء بالأمر السامى الكريم تم تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر إلكترونياً دون مقابل بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطنى.

وتأتى هذه الخطوة ضمن إجراءات ضمان سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويشمل تمديد "هوية مقيم" الوافدين العاملين فى القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم، لمدة 3 أشهر إضافية دون مقابل مالى.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن تمديد "هوية مقيم" تم آلياً دون مراجعة مقرات الجوازات، وبلا رسوم حيث ترسل رسائل نصية عبر الهواتف إلى كافة المستفيدين.

كما أشارت الجوازات السعودية إلى أن العمل جارٍ لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التى تنتهى فترة صلاحيتها من 25 فبراير الماضى إلى 24 مايو، لمدة 3 أشهر إضافية بشكل مجانى.

ويستفيد من الإجراء الأخير المقيمين العاملين في المهن التجارية الموجودين داخل المملكة، التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، وسيتم تمديد صلاحية التأشيرات آليًا.