اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: تمديد "هوية مقيم" لمدة 3 أشهر بالرياض

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:21 م
القوى العاملة: تمديد "هوية مقيم" لمدة 3 أشهر بالرياض محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، أشار فيه إلى تمديد "هوية مقيم" لمدة 3 أشهر.

وأوضح المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائى، أن إدارة الجوازات بالمملكة أكدت أن جميع المقيمين داخل وخارج المملكة العاملين فى القطاع الخاص المنتهية صلاحية إقاماتهم من 18 مارس الماضى، حتى 30 يونيو الجارى، الذين شملهم الإعفاء بالأمر السامى الكريم تم تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر إلكترونياً دون مقابل بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطنى.

وتأتى هذه الخطوة ضمن إجراءات ضمان سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويشمل تمديد "هوية مقيم" الوافدين العاملين فى القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم، لمدة 3 أشهر إضافية دون مقابل مالى.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن تمديد "هوية مقيم" تم آلياً دون مراجعة مقرات الجوازات، وبلا رسوم حيث ترسل رسائل نصية عبر الهواتف إلى كافة المستفيدين.

كما أشارت الجوازات السعودية إلى أن العمل جارٍ لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التى تنتهى فترة صلاحيتها من 25 فبراير الماضى إلى 24 مايو، لمدة 3 أشهر إضافية بشكل مجانى.

ويستفيد من الإجراء الأخير المقيمين العاملين في المهن التجارية الموجودين داخل المملكة، التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، وسيتم تمديد صلاحية التأشيرات آليًا.


القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

العماله المصريه بالخارج

اخبار مصريه

الرياض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة