القابضة لمياه الشرب تعلن عودة العمل بمراكز خدمة العملاء واستقبال المواطنين

كتب أحمد حسن

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن استعداد شركات مياه الشرب والصرف الصحي لعودة استقبال المواطنين بمراكز خدمة العملاء مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية المواطنين والعاملين على حد سواء، بعد إعادة العمل بمراكز خدمة العملاء لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن عدد مراكز خدمة العملاء المطورة يبلغ 202 مركز خدمة عملاء على مستوى الجمهورية وجارى تطوير ورفع كفاءة ١٤٨ مركزا خلال عام ٢٠٢١، بالإضافة إلى عدد كبير من الإدارات التجارية بفروع الشركات المختلفة، لتكون مواعيد العمل من 9:00 صباحاً ـ 1:00 ظهراً.

وأكد التزام العاملين باتباع كافة الإجراءات الوقائية داخل مراكز خدمة العملاء.

كما ناشد المواطنين المتعاملين بمراكز خدمة العملاء بالالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحتهم وسلامتهم وذلك باتباع التالى: (ارتداء الكمامة الطبية ـ الحفاظ على مسافة التباعد الآمنة ـ الالتزام بعدم التكدس داخل المراكز).

وفى سياق متصل، أكد حرص الشركة على استحداث وسائل اتصال تكنولوجية حديثة لاستقبال والتعامل مع شكاوى واستفسارات عملائها، وتخصيص فرق عمل متخصصة للعمل على سرعة الاستجابة لشكاوى العملاء على مدار الساعة وطوال ايام الاسبوع، من خلال:

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