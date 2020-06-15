العامة للخرف والصينى تتخلص من المخزون الراكد لتوفير سيولة مالية للشركة

كتب عبد الحليم سالم

عقدت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني" شينى" أحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية المدرجة فى البورصة والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اجتماعا برئاسة يحيى عيش، لمناقشة أعمال الشركة خلال فترة التسعة أشهر الماضية والتي بدأت منذ يوليو 2019، حتى نهاية مارس الماضي.

وذكرت الشركة فى بيان لها اليوم، أنه بلغت جملة الإيرادات التى حققتها الشركة فى الفترة 225 مليون جنيه عن فترة التسعة أشهر الماضية مقارنة بإيرادات بلغت 175 مليون جنيه عن الفترة المقبلة.

أوضحت الشركة، أن الإيرادات جاءت نتيجة بيع الإنتاج كاملا خلال الفترة مع تصريف نسبة 45% من مخزون السيراميك و 39% من مخزون الأدوات الصحية على الرغم من وجود بعض الخسائر نتيجة تقادم المخزون، إلا أنه يساهم في توفير السيولة اللازمة مما يمكن الشركة من تنفيذ ما عليها من التزامات.

أضافت الشركة في بيانها إنه تم تخفيض الطاقة العاطلة وغير المستغلة إلى حوالي 19.7 مليون جنيه عن الفترة بنسبة 9% من الإيرادات مقارنة بـ 19% عن العام الماضي ، وذلك على الرغم من انخفاض إنتاجية المصانع في شهر مارس بسبب سوء الأحوال الجوية وإيقاف المصانع و تخفيض العمالة بسبب فيروس كورونا إلا أن الشركة نجحت في إنتاج‏7644 طنا بقيمة 19.7 مليون جنيه ، مقارنة بالإنتاج البالغ 7041 طنا خلال نفس الفترة العام المالى الماضى بقيمة تزيد على 20 مليون جنيه في شهر مارس من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن هذا أدى إلى حدوث خسائر وصلت إلى 15 مليون جنيه خلال شهر مارس الماضي ، رغم جهود الشركة في احتواء الأزمة التي لولاها لتضاعفت خسائر الشركة ، حيث وصل معدل الخسائر خلال الفترة إلى 33 مليون جنيه ، وجاري عمل دراسة للاحتياجات الاستثمارية للشركة.