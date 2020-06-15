الطب الوقائى بجنوب سيناء يعدم 121 كيلو جرام و24 لتر مواد غذائية فاسدة

جنوب سيناء : محمد حسين - فايزه مرسال

أعلنت إدارة الطب الوقائى بجنوب سيناء، قيام مكتب أغذية رأس سدر بتحرير33 محضر وإعدام 121 كجم و24 لتر مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدامي، وذلك تحت إشراف الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء و الدكتور احمد حسانين مدير عام الطب الوقائي، والدكتور ايمن الشناوى مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومصطفى خليل مراقب عام الأغذية، وتم تكليف محمد رمضان مراقب أول أغذية رأس سدر وعلى سلامة مراقب أغذية مكتب صحة رأس سدر بالمرور على أماكن تداول الأغذية.

وتم المرور على 18 منشأة ، وتحرير 33 محضر، 11 منها لنقص اشتراطات النظافة و22 لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية ، وتم سحب عدد 10 عينات للتحليل بالمعامل المركزية لمعرفة مدي مطابقتها للمواصفات والاستخدام الآدمي.

كما تم إعدام 121 كيلو و 24 لتر من المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الآدمى في ضوء التكليف بالمرور علي أماكن تداول الأغذية والمشروبات ومتابعة الشهادات الصحية لكافة العاملين بالأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية كما تم التشديد علي أهمية النظافة العامة لأماكن تداول الأغذية والمشروبات والنظافة الشخصية لكافة العاملين، والتأكيد علي غسل الأيدي والتعقيم والتطهير المستمر.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الأمراض المعدية ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.