الطبيب الأقصرى صاحب لافتة ممنوع الزيارة: مسحتى إيجابية وشقيقى سلبية

الأقصر - أحمد مرعى

صرح الدكتور عبد الباسط إدريس مدير إدارة الجودة بإدارة القرنة الصحية السابق، وصاحب اللافتة الشهيرة التى جابت أنحاء مصر بمنع الزيارات لوجود حالات كورونا بمنزله، أن أول مسحة أجراها كانت فى يوم 8 يونيو 2020، وجاءت نتيجتها سلبية، أما المسحة الثانية فقد أجراها أمس الأحد، بتاريخ 14 يونيو الجارى، وخرجت إيجابية، وهو مازال يتلقى العلاج اللازم حتى الشفاء من الفيروس.

وأضاف الدكتور عبد الباسط إدريس صاحب اللافتة الشهيرة، لـ"اليوم السابع"، أن شقيقه أحمد إدريس المتواجد بمستشفى العزل تم عمل المسحة الثانية له وخرجت سلبية، وجارى مواصلة دعمه للشفاء والخروج من المستشفى خلال الأيام المقبلة، مناشداً مسئولى الصحة بدعمهما خلال الفترة المقبلة وحماية المخالطين للعائلة من العدوى، والذى كان قد وضع على باب منزله لافتة مكتوب عليها: "تنبيه يوجد لدينا حالة اشتباه كورونا.. عفوًا ممنوع الزيارة.. اتصالكم يكفينا نسألكم الدعاء"، وذلك عقب إصابة شقيقه الأكبر بفيروس كورونا.

وكان قد كشف الدكتور عبد الباسط إدريس مدير إدارة الجودة بإدارة القرنة الصحية السابق غرب الأقصر، أنه تم رصد الاشتباه فى إصابة شقيقة بفيروس كورونا وتوجه به لمستشفى القرنة لعمل مسحة له للتأكد من إيجابية أو سلبية حالته، ولم يستطيع عملها، فتوجه به لمستشفى فى محافظة قنا وتم عمل المسلحة له والتأكد من إيجابية حالته، وتم عزله داخل مستشفى بقنا، وحاليًا يقوم بعمل اللازم والتدخل لفحص والدته وباقى أفراد أسرته للتأكد من إيجابية أو سلبيه حالتهم الصحية.

وأضاف الدكتور عبد الباسط إدريس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه قرر على الفور تركيب تلك اللافتة على بوابة منزله لحماية الجيران ولكى يكونوا حريصون على حياتهم خلال التعامل مع أسرته، وهو يقوم بعمل عزل منزلى للأسر ويتابع حالتهم لحين إجراء الفحص اللازم لهم والمسحات وعزلهم حال استدعاء حالتهم ذلك الأمر، مؤكدًا أنه قرر نشر الصورة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لإزالة فكرة التعصب والتشدد فى التعامل مع مصابى كورونا، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال التعامل اليومى معهم، حيث إنه قرر رفع الحرج عن أهله وجيرانه، حيث أن عادة أهالى القرى فور معرفة وجود مصابين يزورونهم فى المنزل وغيرها من العادات.

وأوضح الدكتور عبد الباسط إدريس أنه أهالى قريته تجاوبوا ودعموه وأسرته خلال فترة العزل، وقام جميع أحبائهم ومعارفهم بالاتصال بهم تليفونيًا للاطمئنان على صحتهم أولًا بأول، مؤكدًا على أنه قام بالمشاركة مؤخرًا فى المبادرة التى أطلقت بالأقصر لمتابعة حالات العزل المنزل، حيث كتب على صفحته بالفيس بوك: (أنا الدكتور عبد الباسط إدريس صيدلى مسؤول قسم إدارة الجودة بإدارة القرنة حاليا، ونظرا لكثرة وانتشار حالات كورونا وصعوبة توفير أماكن للعزل بالمستشفيات، أنا مستعد بإذن الله أن أتابع أى حالة كورونا معزولة ف البيت عن طريق عرض الإشاعات والتحاليل ووصف العلاج وطرق الوقاية وكيفية التعامل معها فى أى وقت وذلك عن طريق الماسنجر أو الواتس اب، وأتمنى من زملائى الأعزاء أن يتبنوا الفكرة لمساعدة أهالينا، وأسأل الله العظيم أن يرفع عنا الوباء والبلاء والغباء).







