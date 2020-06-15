اليوم السابع
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الصين تعزل 10 أحياء أخرى فى بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:06 ص
الصين تعزل 10 أحياء أخرى فى بكين بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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أعلنت بلدية بكين، اليوم الاثنين، فرض حجر صحى على 10 أحياء أخرى فى العاصمة الصينية، على خلفية ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا، بحسب "سكاى نيوز".

 

وكانت السلطات عزلت فى وقت سابق 11 منطقة سكنيّة قريبة من سوق كبير من بكين، وشرع 24 مركزا فى إجراء فحوص شملت عشرة آلاف شخص. وتتطلّع السلطات إلى إجراء فحوص لـ46 ألفا آخرين يسكنون أحياء محيطة بالسوق.

 

وأعلن مسؤولو الصحّة تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا فى البلاد، من بينها 36 حالة فى بكين، مما يثير المخاوف من موجة وبائيّة ثانية، وفق ما نقلت "فرانس برس".

 

وإضافةً إلى حالات الإصابة الجديدة التى تم إحصاؤها فى العاصمة، قالت لجنة الصحة الوطنيّة إن هناك ثلاث حالات مؤكدة فى مقاطعة هوباي. ومن بين الإصابات المسجّلة اليوم الاثنين أيضاً، هناك عشر حالات وافدة من الخارج.

 

وكانت الصين دخلت مرحلة التعافى من الوباء الذى ظهر نهاية العام الماضى فى ووهان (وسط البلاد)، مستعينةً بإجراءات تتدرج من وضع كمامات واقية، إلى إقرار الإغلاق والعزل.

 


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