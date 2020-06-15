وأكدت الوزارة شفاء 1150 مصابا من فيروس "كورونا"، ليصل بذلك مجموع حالات الشفاء في العراق إلى9271  حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالى للوفيات في البلاد إلى 652 حالة وفاة.