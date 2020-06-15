بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة فى العراق، تسجيل 1106 إصابات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى21315 حالة، وأوضحت الوزارة فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه "تم فحص10135 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 380005 حالات .