اليوم السابع
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الصحة العالمية: نتوقع موجة أخرى من فيروس كورونا ووعى المواطن هو الفيصل

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:04 م
الصحة العالمية: نتوقع موجة أخرى من فيروس كورونا ووعى المواطن هو الفيصل امجد الخولى
كتب محمد شرقاوى

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قال أمجد الخولى، استشارى الأوبئة فى منظمة الصحة العالمية، أن عودة الحياة إلى طبيعتها له توابع هامة يجب أن نراعيها، موضحاً أن التوقعات يجب أن تكون فى الحسبان، ونتوقع موجة أخرى من المرض وشدة الموجة تتوقف على الوعى.

وأضاف الخولى، خلال مداخلة لبرنامج اليوم المذاع على قناة dmc، أنه تمنى أن تكون الموجة الثانية أقل شدة، وهناك أربعه أنواع من العلاجات والمؤشرات إيجابية ونأمل أن نصل للنتيجة النهائءة، وحتى الآن لا يوجد دواء لكورونا، مضيفا أنه نتوقع موجة ثانية من فيروس كورونا وتتطلب وعياً أكبر من المواطنين.

وتابع أن هناك 20 مركزا بحثيا على مستوى العالم يعملون على إنتاج اللقاحات، والتجربة قد تحتاج عاماً حتى الوصول إلى لقاح فعال لفيروس كورونا، ووصول أى دولة لصفر إصابات لا يعنى خروجها من لخطر، ولكن يجب أن تزيد من الإجراءات الاحترازية، متابعا أن تجربة كورونا تحتاج عاماً آخر للتأكد من الوصول إلى علاج مفيد، والفيروس المسبب لكورونا من نفس السلالة ولم يحدث تغير جوهرى فيه حتى الآن.


الصحة العالمية

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موجة كورونا

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