أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في المملكة إلى 979 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أنه تمّ إجراء 8193 فحصاً مخبريّاً اليوم؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 283673 فحصاً.. مشيرة إلى شفاء 10 حالات في مستشفى الأمير حمزة.
"الصحة الأردنية": تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"الإثنين، 15 يونيو 2020 05:59 م
كورونا فى الأردن - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في المملكة إلى 979 حالة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الأردن تخفض ضريبة المبيعات للقطاع السياحى وتقسيط الضرائب وتسهيلات بـ150مليون دينارالإثنين، 15 يونيو 2020 03:08 م
الأردن يعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 961الأحد، 14 يونيو 2020 05:11 م
الأردن: كشف ملابسات جريمة قتل وقعت عام 1999 بالعقبةالأحد، 14 يونيو 2020 03:16 م
شقيق ملك الأردن مشيدا بمركز إدارة الأزمات: الوباء لم ينته لكن عملكم عز وفخرالأحد، 14 يونيو 2020 10:58 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة