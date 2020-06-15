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الإثنين، 15 يونيو 2020 06:47 م
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"الصحة الأردنية": تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:59 م
"الصحة الأردنية": تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" كورونا فى الأردن - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في المملكة إلى 979 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أنه تمّ إجراء 8193 فحصاً مخبريّاً اليوم؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 283673 فحصاً.. مشيرة إلى شفاء 10 حالات في مستشفى الأمير حمزة.


الأردن

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى الأردن

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