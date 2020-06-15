اليوم السابع
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الشرطة التركية تعترض مسيرة لحزب الشعوب المعارض أثناء توجهها لمدينة فان

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:12 م
الشرطة التركية تعترض مسيرة لحزب الشعوب المعارض أثناء توجهها لمدينة فان الرئيس التركي
كتب- هاشم الفخراني

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اعترضت قوات الشرطة التركية مسيرة لحزب الشعوب الديموقراطي أثناء توجهها لمدينة فان التركية، وذكر موقع "أحوال تركية" المعارض أن قوات الشرطة تدخلت من جديد لاعتراض وفد حزب الشعوب الديموقراطي المشارك في مسيرة وقامت بضرب النواب واعتقال أعداد كبيرة من المشاركين عند وصول المسيرة القادمة من هكاري الي مدينة فان التركية.

فى شأن آخر اكتشفت السلطات التركية وجود طالبة مشاركة فى امتحانات بالجامعة مصابة بفيروس كورونا الأمر الذى تسبب فى ظهور دعوات مطالبة بتأجيل الامتحانات، ووفقا لتقرير تلفزيون halktv، فقد ساءت حالة إحدي الطالبات المشاركات في امتحان جامعة الدفاع الوطني(MSÜ) اليوم أثناء الاختبار.

وبعد فحصها اتضح إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ووفق الخبر المنشور بجريدة كوجالي باريش فإنه فى امتحان اختيار الطلاب العسكريين الذى عقد يوم الأحد الماضى، ساءت حالة إحدى الطالبات، وعلى الرغم من توزيع الكمامات ورش المطهرات عند المدخل إلا أنه لم يتم قياس درجة حرارة الطلاب.

وتم أخذ الطالبة المصابة لغرفة وحدها لإتمام الاختبار، وعزل باقي الطلاب وعددهم 15 طالبا في منازلهم طيلة 14 يوما.

وطالب أولياء الأمور الذين شهدوا الحادثة بضرورة تأجيل امتحانات مؤسسات التعليم العالي لأنه سيشهد أعداد أكبر من الطلاب مما يعرضه لخطر عدوي فيروس كورونا المستجد.

 

 


تركيا

اخبار تركيا

الشرطة التركية

حزب الشعوب

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