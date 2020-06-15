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"الشباب والرياضة بشمال سيناء" تشكل لجنة لمتابعة تطهير المنشآت

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:55 م
"الشباب والرياضة بشمال سيناء" تشكل لجنة لمتابعة تطهير المنشآت شباب ورياضة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، تشكيل لجنة متابعة تطهير المنشآت الرياضية، وأوضح البيان أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة برفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية استعداد لعودة النشاط أصدر ا ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام المديرية قرار بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال التجهيز والتطهير والتعقيم لجميع الهيئات الشبابية والرياضية.

وشكلت اللجنة برئاسة كليب راشد مصبح وكيل المديرية للشباب وعضوية عضو من إدارة الهيئات والشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى ومكتب المتابعة ومديرى الإدارات الفرعية وتقوم اللجنة بالمرور المفاجئ على جميع الهيئات لمتابعة أعمال التجهيز والتطهير والتعقيم.

وكانت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، قد أعلنت ارتفاع عدد المسجلين لحالات اشتباه وإصابة ووفيات بكورونا 80 حالة.

وأوضح بيان صحة شمال سيناء اليوم الاثنين، أن إجمالى الحالات 80 حالة، والحالات السلبية من بينها 36 حالة، وتحت البحث4 حالات، 13 حالات عزل منزلى بدون عينات، وشفاء 11 حالة.

والحالات الإيجابية : 19 حالة، 5 حالات تم عزلها بمستشفى بئرالعبد، 6 حالات تم عزلها بمستشفى العريش ، 2 حالة وفاة وعزل منزلى ل3 حالات.


شمال سيناء

الشباب والرياضة

صحة شمال سيناء

كورونا

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