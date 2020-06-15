السياحة تبدأ التفتيش على المطاعم ومنحها ترخيص العودة للعمل لحين صدور قرار رسمى

كتبت آمال رسلان

تبدأ وزارة السياحة والآثار فى التفتيش على المطاعم السياحية والكافيتريات للتأكد من بدء تطبيقها لشروط عودة العمل، وذلك لحين صدور قرار من لجنة الازمات بعودة تشغيلها قريبا.

وقال عادل المصرى، رئيس الغرفة فى بيان بأن قرار تأجيل الفتح بسبب الظروف الحالية وزيادة اعداد الاصابة بفيروس كورونا، حيث ان موعد الفتح الحقيقى غير معروف ومرهون بموافقات وزير السياحة والاثار ولجنة الازمات.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة السياحة على استغلال هذه الفترة للتفتيش على المطاعم والتأكد من تنفيذها الاجراءات الاحترازية، للاستعداد لفتح أبوابها للجمهور.

ولفت رئيس الغرفة إلى ان الوزارة ستقوم بالمرور والتفتيش على الراغبين فى العودة للعمل، وبدلا من الانتظار لقرار رئيس الوزراء ومن منطلق كسب الوقت قررت الغرفة البدء فى المرور على المطاعم ومنح الشهادات.

واعتمدت وزارة السياحة والآثار مؤخرا، الضوابط والإشتراطات الصحية والوقائية والاحترازية الخاصة بإعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات والحلوانية السياحية التى يجب اتباعها لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، حيث بدأت تلك المنشآت فى تطبيق الاشتراطات استعدادا لقرار قريب بفتحها.

واشتملت الاشتراطات على 28 بند تنظيمى لعودة العمل منها ضرورة حصول المنشآة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار ومن الغرفة كشرط أساسلا للسماح لها بالتشغيل، ويشترط الالتزام باشتراطات وزارة الصحة والسكان بشآن التكييف المركزية. وقيام مدير المنشآة بتوقيع إقرار إلتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل، وحال ثوت مخالفة الضوابط والإشتراطات يتم سحب رخصة مدير المنشآة ووقف نشاط المنشآة، وعمل المنشآة بنسبة 50% من طاقتها الإستعابية فى استقبالها للرواد والزبائن كحد أقصى إلى حين إشعار أخر.

ويجب مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، وترك مسافة لاتقل عن مترين بين طاولات الطعام، وترك متر واحد بين كل شخص وأخر بالمائدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة الكبيرة، وأن يتم تشغيل المصاعد -إن وجدت- بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية، مع غلق أماكن ألعاب الأطفال، مع حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات، وحظر تقديم الشيشة.