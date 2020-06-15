السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس – السيد فلاح

قال مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس إن نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية، سوف يعلن خلال يومين، بعد اعتماه من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وأضاف، المصدر لـ"اليوم السابع"، أن نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية بالسويس، هذا العام، سوف تكون مرتفعة، بسبب ارتفاع درجات الطلاب، لحصول كل من قدم بحث على الدرجة كاملة، وهو ما سوف يتسبب فى ارتفاع درجات القبول فى الثانوية العامة تحديدًا هذا العام.

كان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ بورسعيد، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس، للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى لهذا العام 2019/2020، بنسبة نجاح 100%، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوى السكرتير العام المساعد.

كما خضر من قيادات التعليم كل من سلمى الشاعر، مدير عام التربية والتعليم وأشرف السروي، مدير عام التعليم العام وإبراهيم عطا، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

وأشاد محافظ السويس، بالجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال الفترة الماضية بارتقاء المنظومة التعليمية، واتباع كل الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، أثناء استلام أبحاث الطلاب.

وقدم محافظ السويس التهنئة إلى طلاب السويس لنجاحهم، مطالبًا بالاستمرار في النجاح والتفوق والالتحاق بكليات القمة ورفع اسم السويس عاليًا، وكان عدد الطلاب والطالبات الذي تقدموا بأبحاث لطبلاب الصف الثالث الإعداد "الشهادة الإعدادية"، فى السويس هذا العام 10183 طالبًا وطالبة فى 95 مدرسة إعدادية "عامة، رسمية، خاصة"، بجميع المدارس التابعة للإدارات التعليمة بمحافظة.

يذكر أنه قد تقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 10007 طلاب وطالبات بمدارس السويس الإعدادية العامة الرسمية والخاصة.