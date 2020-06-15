اليوم السابع
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الرئيس الغانى يعلن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:38 ص
الرئيس الغانى يعلن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا نانا أكوفو أدو الرئيس الغانى
أكرا (رويترز)

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قال الرئيس الغانى نانا أكوفو أدو، إن وزير الصحة كواكو أجيمان مانو أصيب بفيروس كورونا المستجد وحالته مستقرة، وأوضح الرئيس فى كلمة إذاعية "نتمنى لوزير الصحة المجتهد كواكو أجيمان مانو تعافيا سريعا من الفيروس الذى أصيب به وهو يقوم بواجبه".

 

وسجلت غانا 11964 إصابة بالفيروس حتى الآن فى واحدة من أكبر المعدلات بالمنطقة لكنها تسجل أيضا واحدة من أكبر معدلات الفحوص بالقارة وواحدة من أقل نسب الوفاة.

 

وأجرت غانا أكثر من 254 ألف فحص، وقال الرئيس إن 54 شخصا توفوا بالفيروس حتى الآن وذلك بنسبة 0.4 بالمئة من المصابين مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 5.5 ومتوسط الوفيات فى أفريقيا الذى يسجل 2.6 بالمئة.

 

 


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