الرئيس الجزائرى يعين عضوا بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسى

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قرر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، تعيين سعد عروس المحامى لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة عضوًا فى مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسى.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم "وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه المحامي لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة الأستاذ سعد عروس عضوا في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة".

وكان الرئيس تبون قد عين الأسبوع الماضي، 14 عضوا آخري بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي.

يذكر أن مجلس الأمة الجزائري تأسس لأول مرة بموجب دستور 1996 ويضم 144 عضوا ينتخب ثلثا أعضائه (96 عضوا) عن طريق الاقتراع غير المباشر من أعضاء المجالس المحلية (المجالس الشعبية البلدية والولائية) ضمن كل ولاية، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي أي 48 عضواً.

وتستمر فترة عضو مجلس الأمة ست سنوات، فيما يخضع للتجديد النصفي لأعضاء كل ثلاث سنوات. وجرت أخر انتخابات للتجديد النصفي لمجلس الأمة في ديسمبر 2018، وفاز فيها حزبا جبهة التحرير الوطني "الافلان" والتجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" بأغلبية المقاعد.