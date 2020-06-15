اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 10:05 م
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الرئيس الجزائرى تبون يستقبل الرئيس الأسبق اليمين زروال

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:05 م
الرئيس الجزائرى تبون يستقبل الرئيس الأسبق اليمين زروال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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استقبل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون اليوم الاثنين الرئيس الأسبق اليمين زروال، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.
ولم يذكر بيان الرئاسة الجزائرية مزيد من التفاصيل حول اللقاء الذي تم بمقر الرئاسة في الجزائر العاصمة.
وكان الرئيس تبون قد تلقى في شهر مايو الماضي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأسبق زروال أبلغه فيها تهانيه بحلول عيد الفطر المبارك وعبر له عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا، ووعد بزيارة الرئيس تبون عندما تسمح له الظروف بالتنقل إلى العاصمة.
يذكر أن الرئيس زروال تولى حكم البلاد بين عامي 1995 و1999، ومنذ تقاعده وهو يعيش في منزله بولاية باتنة (شمال شرق).


الجزائر

عبد المجيد تبون

اليمين زروال

الرئاسة الجزائرية

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