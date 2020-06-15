الرئيس الجزائرى الأسبق زروال يشيد برؤية تبون لبناء الجزائر الجديدة

أ ش أ

قال الرئيس الجزائرى الأسبق اليمين زروال إنه لمس لدى الرئيس عبد المجيد تبون إرادة قوية وصلبة لبناء الدولة الجزائرية الجديدة.

وقال زروال - في تصريحات للصحفيين عقب زيارته للرئيس تبون بقصر المرادية الرئاسي بالجزائر العاصمة اليوم /الإثنين/ - "من الطبيعي أن أقوم بهذه الزيارة للرئيس تبون لأني التمست فيه منذ حملته الانتخابية وحتى اليوم الارادة القوية والصلبة لبناء دولة جزائرية جديدة".

وأضاف "إن هذه الدولة القوية كانت حلم الشهداء الأبرار ونادى بها ملايين الجزائريين والجزائريات خلال قيامهم بثورتهم السلمية والفريدة من نوعها".

وأعرب زروال عن اعتزازه وفخره لانتمائه للشعب الجزائري، وقال "كمواطن أعتز كل يوم أكثر فأكثر بإنتمائي لهذا الشعب".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد استقبل اليوم الاثنين الرئيس الأسبق اليمين زروال، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

وقال بيان الرئاسة الجزائرية "تشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باستقبال الرئيس الاسبق والمجاهد السيد اليامين زروال الذي ابى الا ان يقوم بزيارة ودية للسيد رئيس الجمهورية نظرا للروابط القديمة والقوية جدا كلها مودة واحترام متبادل".