الجارديان:شركة أدوية تزيد إنتاج لقاح الإنفلونزا بنسبة 20% بعد ارتفاع الطلب

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية عن ارتفاع الطلب العالمى على لقاح فيروس الإنفلونزا قبل قدوم فصلى الخريف والشتاء خوفا من إصابة أعداد كبيرة وحدوث ضغط هائل على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية خاصة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا والخوف من موجه ثانية للفيروس.

ووفقا لتقرير"الجارديان" قالت شركة سانوفى الفرنسية لتصنيع لقاحات الإنفلونزا إن المملكة المتحدة ودول أخرى اتصلت بها لتعزيز طلبيتها من لقاحات الإنفلونزا في شتاء 2020/21 لكنها حذرت من أنها ستكافح لزيادة الإنتاج في الوقت المناسب.

وقال متحدث باسم سانوفي "لقد طلبت منا الدول بما في ذلك المملكة المتحدة ، إمكانية توفير لقاح إضافي ضد الإنفلونزا نحن نشهد بنشاط ما يمكن فعله لتلبية الطلب الإضافي ، ولكنه سيكون تحديًا".

وأضاف المتحدث أن سانوفي ستنتج المزيد من لقاحات الإنفلونزا هذا العام أكثر من أي وقت مضى ، بزيادة 20٪ على مدى العامين الماضيين لكن الطلب العالمي سيتجاوز العرض إن إنتاج اللقاحات له فترات زمنية طويلة جدًا .

ويبحث مسئولي الصحة بالعديد من الدول الأوربية لطرق لتحصين وتلقيح جميع السكان بلقاح الإنفلونزا مبكرا كجزء من التخطيط لعودة فيروس التاجي كورونا في الخريف وهو ما أدى إلى ارتفع الطلب على لقاحات الإنفلونزا، على الرغم من تأكيدات الخبراء أن لقاح الإنفلونزا لا يحمي من عدوى فيروس التاجي ولكن يأتي ذلك لتخفيف الضغط على المؤسسات الصحيه .