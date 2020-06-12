الصحة العالمية: الأمريكتان هما الأكثر تضررا بفيروس كورونا فى الوقت الحالى

زوريخ (رويترز)

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الأمريكتين تتحملان العبء الأكبر لوباء فيروس كورونا على مستوى العالم فى الوقت الحالى حيث توجد فى أمريكا الشمالية والجنوبية أربع من الدول العشر الأكثر تضررا بالجائحة.

وقال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ فى المنظمة إن المرض "نشط بشدة" فى أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية مشيرا إلى مشكلات فى البرازيل والمكسيك.

وأضاف فى مؤتمر صحفى أن الوضع الحالى فى البرازيل، إحدى البؤر الساخنة للفيروس فى الوقت الحالي، يثير قلقا متزايدا خاصة فى المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

وأشار إلى أن منظومة الصحة فى البرازيل "ما زالت تواكب" الوضع لكن بعض وحدات العناية المركزة فى مرحلة حرجة وتحت ضغط شديد مع شغل أكثر من 90 بالمئة من الأسرة.

وقالت منظمة الصحة إن المكسيك بها قرابة 130 ألف حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وأكثر من 15 ألف وفاة.

ويشير إحصاء أجرته رويترز إلى أن البرازيل هى ثانى أكثر دول العالم تضررا بالوباء حيث يوجد بها أكثر من 800 ألف إصابة و41 ألف وفاة.

والدولتان تليان الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا بالوباء، حيث يوجد بها أكثر من مليونى إصابة وقرابة 114 ألف وفاة.