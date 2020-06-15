التموين تقرر طرح كمامات القماش على البطاقات التموينية

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بطرح كمامات القماش على البطاقات التموينية على أن يتم توفير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة للمواطنين على البطاقات التموينينة، لافتا إلى إن توفير الكمامات للمواطنين ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف الحرجة .



وأكد الوزير أن الاتفاق على توريد 12 مليون كمامة كمرحلة أولى قبل شهر يوليو 2020 وتوريد 28 مليون كمامة الباقية على دفعات خلال شهري يوليو وأغسطس ، وسيتم توزيعها على جميع المحافظات طبقا لعدد البطاقات التموينية في كل محافظة على أن تصرف الكمامة بحد أقصى عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموينية.

وأوضح وزير التموين أن توفير الكمامات للمواطنين وتوزيعها على المواطنين من خلال البطاقات التموينية ضمن السلع المتاحة للمواطنين على نظام صرف السلع الغذائية وأنه سيتم التنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتدبير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة وتغليف كل كمامة على حده .







