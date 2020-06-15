اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم توقع اتفاقية تعاون مع بنك التعمير الألمانى لتطوير مدارس التعليم الفنى

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:21 م
التعليم توقع اتفاقية تعاون مع بنك التعمير الألمانى لتطوير مدارس التعليم الفنى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع بنك التعمير الألمانى (KfW) اتفاقية مشتركة لتطوير وتأهيل عدد من مراكز الكفاءة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفنى، فضلاً عن إنشاء مركزى كفاءة Centers of Competencies متخصصين فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى كل من الغردقة وأسوان.

وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، ومن بنك التعمير الألمانى  أدهم خطابى مسؤول مشروعات التعليم وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة فى مصر ممثلاً عن بنك التعمير الألمانى.

وتبلغ قيمة الاتفاقية (41.5 مليون يورو) مقسمة إلى قرض ميسر بمبلغ (20 مليون يورو) بالإضافة إلى منحة بقيمة (18 مليون يورو) مقدمة من جمهورية ألمانيا الاتحادية، كما تساهم جمهورية مصر العربية بالحصة المتبقية والبالغة (3.5 مليون يورو) كمساهمة عينية.


وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركزي كفاءة Centers of Competencies متخصصين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في كل من الغردقة وأسوان، وتطوير وتأهيل عدد من مراكز الكفاءة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس تعليم فني أخرى في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية، بغرض تحسين القدرات الفنية والبشرية من أجل توفير التعليم والتدريب المهنى المرتبط بسوق العمل وكذلك الترويج لتعليم فنى ذى جودة عالية من أجل تحسين ظروف النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص عمل فى مصر.

ويساهم في تنفيذ هذا المشروع القومي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كلاً من الهيئة العامة للأبنية التعليمية لما لها من خبرة كبيرة فى إنشاء المدارس والمجمعات التعليمية، ومؤسسة مصر الخير حيث ستساعد فى تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى إدارة مراكز الكفاءة التي سيتم إنشاؤها وكذلك إتاحة فرص تدريب وتوظيف للطلاب.

وتأتي هذه الاتفاقية فى إطار التعاون التنموى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تنفيذ البنود الواردة فى مبادرة التعليم الفني الجديدة والشاملة (NCTI) New Comprehensive Technical Education Initiative التى تم التوقيع عليها بين كلاً من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، والدكتور جيرد موللر الوزير الاتحادى للتعاون الاقتصادى والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية فى برلين أثناء زيارة الرئيس السيسي لألمانيا فى أواخر أكتوبر 2018، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الركائز الأساسية لبرنامج اصلاح وتطوير التعليم الفنى فى مصر المعروف باسم "التعليم الفنى 2.0 Technical Education 2.0 "الذى سيساهم فى إسراع الوصول إلى أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي فى مصر.


التعليم

اتفاقية

بنك التعمير الألماني

تطوير مدارس

التعليم الفني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة