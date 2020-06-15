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"التعليم" تنشر نموذج مفصل لأداء كل طالب بأولى وثانية ثانوى فى الاختبارات

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:56 ص
"التعليم" تنشر نموذج مفصل لأداء كل طالب بأولى وثانية ثانوى فى الاختبارات طلاب الثانوي العام - أرشيفية
محمود طه حسين

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نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تقرير مفصل عن أداء كل طالب من طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى فى كل مادة فى الاختبارات.

وأعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة تعليمية جديدة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وتعتبر هذه الخدمة واحدة من مميزات الامتحانات الالكترونية والتصحيح الإلكتروني حيث أتاحت الوزارة، بجانب كارت مؤشر الأداء، تقرير أداء مفصل للطالب يسمى "كارت تفاصيل الأداء" والذي يقدم للطالب تقييم دقيق لأدائه في امتحانات مايو ٢٠٢٠، بما في ذلك مستوى أدائه في كل مادة ومستوى الفهم والمعرفة والتحصيل في كل موضوع في المادة ومستوى أدائه في أنواع الأسئلة المختلفة.  وبذلك يستطيع الطالب  تقييم أدائه في الامتحانات ومعرفة نقاط القوة والضعف للعمل على تنمية مهاراته للعام الدراسي الجديد. 

يهدف كارت تفاصيل الأداء الي مساعدة المعلم على الوقوف على ما يحتاجه كل طالب لتقديم المساعدة المناسبة.
 
وتتمنى وزارة التربية والتعليم أن يكون هذا التقرير مفيدا للطلاب في رحلة التعلم إلى مستقبل مشرق.
 
وكشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن  نسبة النجاح في الامتحانات الالكترونية ٩٨٪؜ حيث إجتاز الامتحانات مليون و١٥٥ ألف من الطلاب وتم حجب حوالي ٢٥ ألف نتيجة فقط لأسباب تتعلق بالغياب عن الامتحان أو الرسوب أو مشاكل تقنية أثناء الامتحان. النتيجة المعلنة للفصل الثاني فقط أما النجاح فقد راعي نتائج الفصلين معاً.
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التربية والتعليم

تقرير أداء لطلاب اولى وثانية ثانوى

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