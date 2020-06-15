اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 06:47 م
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التعاون الإسلامى تدين استهداف ميليشيا الحوثى للمدنيين فى السعودية

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:12 م
التعاون الإسلامى تدين استهداف ميليشيا الحوثى للمدنيين فى السعودية منظمة التعاون الإسلامى - أرشيفية
أ ش أ

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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.
وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس " عن تأييد المنظمة لما جاء في بيان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وإسقاط الطائرة، عادًّا استمرار الميليشيا الحوثية في الأعمال الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار التي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين انتهاكاً للقانون الدولي الإنسانية وقواعده العرفية.
وشدد الأمين العام -الذي حمل ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية- على أن منظمة التعاون الإسلامي تتضامن مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه لمواجهة إرهاب تلك الميليشيا.


منظمة التعاون الإسلامى

السعودية

ميليشيا الحوثى

مدينة خميس مشيط

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